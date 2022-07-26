النفط يواصل الارتفاع ومخاوف من شح الإمدادات

تواصل أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية، بعد أن قطعت روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي للمنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر أيلول 1.51 دولار، أو 1.4 بالمئة إلى 106.66 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.9 بالمئة في اليوم السابق، وفق وكالة الانباء الألمانية “د.ب.أ”.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيلول 1.36 دولار، أو 1.4 بالمئة إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1 بالمائة أمس الاثنين.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس بعدما قالت شركة “غازبروم”، إن الإمدادات عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 بالمئة فقط من طاقته.