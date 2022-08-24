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النفط يواصل صعوده عالميا

2:28 م2022-08-24
نفط

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واصلت أسعار النفط صعودها، وتجاوزت العقود الآجلة لخام مزيج “برنت” العالمي اليوم الأربعاء مستوى 101 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 3 آب/ أغسطس الحالي.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.28% إلى 94.94 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.32% إلى 101.4 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة “أوبك+” أن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني. (RT)

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2:28 م2022-08-24
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