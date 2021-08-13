النفق التاريخي “جيشنا في مائة عام” متجهاً إلى جرش في محطته السادسة

صابرين الطعيمات

جرش- بالتعاون مع وزارة السياحة والآثاريعرض متحف الدبابات الملكي النفق التاريخي “جيشنا في مئة عام” عند مدخل مدينة جرش الاثرية في محافظة جرش كمحطة سادسة بين المحافظات وذلك ضمن احتفالات متحف الدبابات الملكي بمئوية الدولة الأردنية.

يسرد النفق لزواره قصة تطور القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي خلال مائة عام, حيث

يحتوي النفق صورا نادرة ولوحات تعرض لأول مرة تظهر اهم مراحل تطور القوات المسلحة بشكل عام وسلاح الدروع بشكل خاص.

وقد جاء احتفال متحف الدبابات الملكي بالمئوية تزامناً مع احتفالات المملكة بالمئوية ولكي يتناغم مع الرسالة التثقيفية والتوعوية للمتحف والتي تركز على تسليط الضوء على تضحيات وبطولات جيشنا الباسل إضافة إلى اظهار الدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في بناء وتكوين الأردن الحديث.

ويركز النفق على مسارين رئيسين: الأيمن يتضمن صورا لتطور الجيش العربي والايسر يسرد تطور الدروع بحيث يستقرئ الزوار الرؤى الملكية ويشاهد تعاقب الملوك الاربعة للمملكة ودورهم الإنساني والاجتماعي وتطور انشاء الجيش العربي .

ويعرض النفق ايضا صوراً نادرة تعرض لأول مرة تغطي عدة مراحل رئيسية مثل تعريب قيادة الجيش، معركة الكرامة، تشكيل أول وحدة للمظليين، وصوراً لمعارك اللطرون وباب الواد وحرب الجولان، إضافة إلى صور الدروع والدبابات التي خدمت في قواتنا المسلحة عبر المائة عام.

ويحتوي النفق أيضاً شاشة عرض تظهر أقسام وقاعات متحف الدبابات الملكي وأهم معروضاته والتي من خلالها يستطيع الزائر معرفة قصص قاعات المتحف ومعروضاته وباقي اروقته وما تضم بداخلها.

يشار بأن المعرض المتنقل تجول في عدة محافظات داخل المملكة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وذلك تيسيراً على المواطنين في المناطق البعيدة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم, وذلك لإبراز دور الجيش في حماية الوطن والمواطن ليصل النفق المتنقل اليوم بجولته الى محافظة جرش ولمدة اسبوع ليتحف الزوار بما لديه من قصص ومعروضات.







