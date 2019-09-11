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النقابات: أحلام نتنياهو الانتخابية لن تتحول إلى حقائق

منذ 13 دقيقة
مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني في عمان-(أرشيفية- تصوير: محمد أبو غوش)
مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني في عمان-(أرشيفية- تصوير: محمد أبو غوش)

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عمان-الغد- استنكرت النقابات المهنية اعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عزمه السيطرة على غور الاردن والمستوطنات وشمال البحر الميت حال فوزه بالانتخابات.
وقال مجلس النقباء في بيان له أن احلام نتنياهو الانتخابية لن تتحول الى حقائق مع صمود الشعب الفلسطيني وخلفه الشعب الاردني والشعوب العربية والإسلامية التي ستتصدى لصفقة القرن.
وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك يتحمل مسؤوليات كبيرة في التصدي لهذه الصفقة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية واستغلال حالة الضعف التي تمر بها الأمة والتي لن تطول انشاء الله.
وأشار أن النقابات المهنية تدعم الجهود الرسمية والشعبية الأردنية والعربية والإسلامية للتصدي لصفقة القرن والتي يبدو أن إعلان نتنياهو الاخير هو أحد بنودها.
ودعا الشعب الاردني والنقابيين إلى دعم تلك الجهود، كما دعا اتحادات النقابات العربية للتحرك أسوة باتحاد المحامين العرب الذي عقد اجتماعاته في عمان مؤخرا تحت عنوان “متحدون معا للتصدي لصفقة القرن” والذي دعا نقابات المحامين العربية للتحرك لمواجهة الصفقة.

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