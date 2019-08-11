“النقابات”: الاحتلال اقتحم “الأقصى” نيابة عن المستوطنين

عمان – الغد – ادانت النقابات المهنية اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى.

وقالت في بيان لها أن قوات الاحتلال قامت باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بعد أن عجز المستوطنون عن اقتحامه.

فيما يلي نص البيان:

تدين النقابات المهنية الاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيونية صباح اليوم للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين الذين كانوا يؤدوا صلاة عيد الاضحى المبارك.

ان الاقتحام والاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيونية والذي ادى الى اصابة العشرات من الفلسطينيين في اول ايام العيد المبارك، يؤكد على انه لا يمكن تحقيق السلام مع هذا العدو الذي لا يحترم الشعائر الدينية، ويعيد للذاكرة الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي قام بها العدو الصهيوني و اعداء الامة في مثل هذا اليوم المبارك.

واننا اذ ندين ما قامت به قوات الاحتلال من انتهاك لحرمة المسجد الاقصى وحرمة هذا اليوم المبارك، لندين صمت النظام العربي والاسلامي والدولي حيال جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المستمرة.

وان ما قامت به قوات الاحتلال جاء بعد فشل مخططات المتطرفين لاقتحام المسجد الاقصى في اول ايام عيد الاضحى المبارك نتيجة لتصدي المرابطين والمصلين الذين افشلو محاولة المتطرفين وتصدوا بصدورهم العارية للجيش الصهيوني المدجج بالسلاح في مشهد بطولي من جانب المرابطين.

واننا في النقابات المهنية نثمن الموقف الاردني حيال الدفاع عن المقدسات الاسلامية في المسجد الاقصى، وندعو الحكومة الارنية لاتخاذ مواقف اكثر صرامة ازاء الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الاقصى التي تمس الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى والمقدسات في القدس.

كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين دافعوا عن المسجد الاقصى وعن كرامة الامة العربية والاسلامية، سائلين المولى ان ترسم دماءهم طريق تحرير المسجد الاقصى وفلسطين وكامل التراب الفلسطيني من البحر الى النهر.