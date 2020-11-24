النقابات الصحية تتفق مع عبيدات على تسمية مندوب لها في لجنة الأوبئة

محمد الكيالي

عمان- قال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إن النقابات الصحية الأربعة (الأطباء، الصيادلة، الممرضين وأطباء الأسنان)، اتفقت مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات على أهمية التشاركية الحقيقية بين النقابات الأربعة والوزارة وكافة القطاعات الصحية الرسمية للعمل كفريق واحد في مواجهة تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي جمع إلى جانب عبيدات والقدومي، كل من نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة، في مقر الوزارة، أمس الإثنين، حيث تم الاتفاق على ضرورة تمثيل النقابات الصحية في لجنة الأوبئة من خلال تسمية أحد النقباء الصحيين في اللجنة.

وقال القدومي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية وجود أخصائيين من كافة المهن الطبية في اللجنة، وضرورة شمول كافة القطاعات الصحية من ممرضين وأطباء أسنان وصيادلة في التعيينات الجديدة حفاظا على سلامة الكوادر الطبية والصحية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة، على أهمية شمول كافة القطاعات الصحية في القطاع العام والخاص بحصولهم على لقاح كورونا في حال وصوله وفي حال رغبتهم باللقاح حماية لهم لأنهم وبسبب طبيعة مهنهم يجب أن يكونوا محصنين قدر الإمكان.

وبين القدومي، أن النقابات الصحية اتفقت مع عبيدات، على ضرورة ترتيب اجتماعات دورية بينها وبين وزارة الصحة للتشارك في صنع القرار، لافتا إلى أن نقباء النقابات الصحية أكدوا جهوزيتهم لتقديم كافة الاستعدادا لتنفيذ مستشفيات ميدانية وأي مواقع أخرى حماية للمواطن وإحساسا منهم بالمسؤولية الوطنية والمهنية في هذه الظروف.

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