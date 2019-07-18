“النقابات الصحية” تمهل الحكومة شهرا لتوفير الحماية لكوادرها

عمان- الغد- طالبت النقابات الصحية الحكومة بصرف ما تبقى من الزيادة على حوافز منتسبيها العاملين في وزارة الصحة.

وقالت النقابات في بيان صحفي عقب اجتماع عقدته في نقابة الممرضين انه تم صرف 30% من أصل 70%من الزيادة التي وعدت الحكومة بصرفها.

وقررت النقابات الصحية امهال الحكومة ووزارة الصحة شهرا لتوفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية، حتى لا تلجأ لإجراءات تصعيدية.

وطالبت النقابات الصحية بتوفير وحدة أمن عام في كافة المستشفيات الحكومية، وتفعيل الحق العام بعدم إسقاطه أو تخفيفه في حالة إسقاط الحق الشخصي.

وأكدت على ضرورة توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية في المستشفيات وخاصة في أقسام الإسعاف والطوارئ.

واقترحت توفير موظفين متخصصين في التعامل مع المراجعين (علاقات عامة أو شؤون مرضى وخبراء اجتماعيين) ليكونوا حلقة وصل بين أهل المراجع أو المريض والكوادر الصحية.