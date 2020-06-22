النقابات المهنية تؤكد موقفها الرافض للاجراءات الإسرائيلية

عمان- أكدت النقابات المهنية موقفها الثابت والرافض للاجراءات الإسرائيلية بضم أراض فلسطيينة في غور الاردن واجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس النقباء ، نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين في مجمع النقابات المهنية، ان القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز وأن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تهديداً للامن القومي الأردني. وثمن القدومي موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة المخططات الإسرائيلية، مؤكداً دعم النقابات للتحركات الرسمية تجاه هذا الملف. ودعا إلى اتخاذ موقف حازم من التهديدات الإسرائيلية والتنسيق مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة لدعم الموقف الاردني والفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والمساعي الإسرائيلية حول غور الأردن والضفة الغربية، معتبرا ان المشروع الصهيوني يهدد المنطقة بأكملها. وأضاف القدومي ” هذا الموقف هو موقف تاريخي للنقابات المهنية ونحن نقف جميعاً خلف القيادة الهاشمية، وما يمر به الأردن من تحديات تتطلب توحيد الصف الوطني الأردني والفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر”. وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ، ان المخاطر التي تهدد الفلسطينيين هي خطر على الأمن القومي الأردني، مما يتطلب موقفاً أردنياً موحداً ينسجم مع الموقف الرسمي ضد هذا المشروع. وأشار نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، إلى أن المخطط التوسعي والاستيطاني باتجاه ضم أراض جديدة من الضفة الغربية وغور الاردن يخالف القانون الدولي وينسف معاهدات السلام الموقعة معه، مطالباً باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة هذه المخاطر. من جهته شدد نقيب المحامين مازن ارشيدات على موقف النقابات الداعم للموقف الرسمي في مواجهة مخططات الاحتلال وفي الضغط باتجاه اتخاذ إجراءات فاعلة ضد إسرائيل للتراجع عن أهدافها التوسعية.

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