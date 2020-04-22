“النقابات المهنية” تمد يد المساعدة لمواجهة “كورونا”

محمد الكيالي

عمان- لم تغب النقابات المهنية عن باقي المؤسسات الوطنية في دعم الوطن والمواطن منذ تفشي جائحة كورونا المستجد شعورا منها بالمسؤولية تجاه الأردنيين جميعا، سواء بتقديم التبرعات النقدية لصالح صندوق “همة وطن” أو لصالح وزارة الصحة، في حين قدمت النقابات الصحية ادوية ومستلزمات وقائية للقطاع العام والمواطنين.

وتسلط “الغد” في هذا التقرير، الضوء على الجزء الأعظم من تبرعات النقابات المهنية وما قدمته للوطن خلال هذه الأزمة في ظل هذه الجائحة، ففيما يخص نقابة الصيادلة، قدمت جمعية مالكي مستودعات الأدوية تبرعات بمبلغ 250 الف دينار في حين تبرعت شركات أدوية منتسبة لاتحاد منتجي الأدوية بملايين الدنانير لصالح صندوق “همة وطن”.

كما تبرعت النقابة بمبلغ 25 الف دينار نقدا لصالح عمال المياومة عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية بواقع 1000 طرد غذائي، كما تبرعت بكمامات ومعقمات ولوازم وقاية لكوادر الصحة في القطاع العام بقيمة 25 الف دينار.

وتعمل النقابة حاليا على جمع تبرعات أدوية لسيارات الدفاع المدني، حيث وصلت قيمة التبرعات لغاية اللحظة حوالي 16 الف دينار.

وعملت فرق الصيادلة المتطوعة على إيصال الأدوية لمنازل المواطنين المرضى سواء عن طريق الصيدليات او الجمعيات على غرار جمعية التصلب اللويحي او المشاركة في مبادرة وطن بالتشارك مع نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان، في حين أطلقت النقابة خدمة “ألو صيدلي” مجانا للتسهيل على المواطنين التواصل مع أقرب صيدلية ضمن منطقتهم الجغرافية، كما دفعت رواتب تقاعدية للصيادلة المتقاعدين والمتضررين غير المتقاعدين وأجلت تسديد الشيكات والاقساط على منتسبيها.

بدورها، أطلقت نقابة الأطباء مبادرة “وطن” التي نفذ أطباؤها المتطوعون، بمرافقة سيارات الدفاع المدني، 15 ألف طلعة، تم تحويل 30 % منها فقط إلى المستشفيات فيما تم التعامل مع باقي الحالات في مكانها دون نقلها.

وتعاملت المبادرة مع 500 حالة حرجة، فيما تم صرف 80 ألف وصفة دواء في العاصمة والمحافظات، وتوزيع حوالي 5000 كمامة.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها كتبرع للجنة الطوارئ التابعة لنقابة الأطباء 62600 دينار موزعة على جمعية أطباء العظام 15 ألف دينار، اختصاصيي الغدد 10 آلاف، جمعية أمراض الأعصاب 10 آلاف، جمعية الجراحين خريجي أميركا 5 آلاف ، جمعية التخدير 2000، العناية بالألم 600، وجمعية أمراض الدم 20 ألف دينار.

وفي مجال التدريب، تم تدريب ما يزيد على 150 طبيبا متطوعا على التعامل مع مرض كورونا واجراءات السلامة العامة من قبل اطباء متخصصين في علم الاوبئة.

وقدمت الجمعيات الطبية التابعة للنقابة، تبرعات نقدية لصالح وزارة الصحة، بقيمة 130 ألف دينار.

وفيما يخص نقابة الممرضين، قامت النقابة خلال الفترة الماضية بشراء مستلزمات طبية بقيمة 50 ألف دينار خصصت لشراء 5 آلاف أفرهول طبي، و 18 ألف عبوة معقمات، و 1600 كمامة “N95” وألف قناع واق، ووزعت النقابة هذه المستلزمات على كافة مستشفيات وزارة الصحة في المملكة من خلال أعضاء المجلس.

ونفذت النقابة حملة تبرع بالدم من الممرضين بناء على طلب من بنك الدم في عمّان وإربد، كما بثت برامج توعية خاصة بالممرضين حول فيروس كورونا من خلال تطبيق ذكي وشركة بريطانية بالتعاون مع الجامعية العالمية للتمريض.

كما قامت بحملة تطوع في محافظة المفرق لتقديم العناية التمريضية للمرضى في منازلهم.

وحول إنجازات نقابة المهندسين الزراعيين في أزمة كورونا، أطلقت النقابة حملة “مع الوطن” لجمع التبرعات النقدية لإسناد الجهود الحكومية في مكافحة الوباء والتبرع بمبلغ 50 ألف دينار، وأعدت مصفوفة تتضمن تصورا عملياً لإدامة تشغيل القطاع الزراعي وبما يمكنه من أداء دوره الإنتاجي الهام خلال هذه الأزمة عبر برنامج عملي لتشغيل الأنشطة الزراعية.

وأطلقت النقابة، منصة الكترونية تدريب تفاعلي للتدريب (تفاعلية) لمتابعة اعمال عقد الدورات والورشات التدريبية لمنتسبيها وهي منصة إلكترونية تفاعلية تابعة للنقابة، حيث خاطبت رئيس الوزراء للحفاظ على الحصة التصديرية لمنتجات القطاع الزراعي في الأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة، كما خاطبت وزير الصناعة والتجارة لإعادة النظر بالسقوف السعرية للمنتجات الزراعية الأساسية.

بدورها، لم تغب نقابة المهندسين عن المشهد، حيث عملت ومنذ بداية الأزمة، على تأجيل كافة فعالياتها ومؤتمراتها وهيئاتها العامة استجابة لبلاغ مجلس الوزراء، ودعت للانضام لفريق تطوعي من كافة التخصصات الهندسية”.

واعلنت النقابة عن وضع مبانيها تحت تصرف الحكومة في هذه الظروف الطارئة، وقدمت تبرعا بمبلغ 200 الف دينار وأطلقت حملة “فزعة وطن” كما وضعت 17 “هنجرا” تحت تصرف الجهات المعنية في مكافحة الفيروس وأبدت استعدادها تحويلهم الى مستشفى عزل يتسع لـ 608 أسرة خلال 10 أيام.