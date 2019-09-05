النقابات المهنية: ندعم مطالب المعلمين ولن نشارك في “إضراب الأحد”

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني لـ”الغد” إن الحديث عن مشاركة النقابات المهنية في إضراب المعلمين الأحد المقبل هو “اشاعات ولا أساس لها من الصحة”.

وشدد على أن النقابات المهنية “لم يتم التواصل معها حول اعتصام اليوم او إضراب الأحد، على الرغم من أن المجلس يدعم مطالب المعلمين وحصولهم على حقوقهم”.

ودعا على الكيلاني لضرورة تغليب لغة الحوار في أزمة المعلمين والحكومة.

وقال الكيلاني إن مجلس النقباء يقف بجانب تحسين أوضاع المعلمين ومصلحة المواطنيين ابناءنا الطلبة وطالب الحكومة بدعوة المعلمين لطاولة الحوار في مجمع النقابات المهنية والاجتماع بهم والاستماع الى مطالبهم وكذلك دعا نقابة المعلمين للجلوس والحوار، و بحضور مجلس النقباء .

وأضاف أن على الحكومة التفاعل مع هذه المطالب، مشيرا إلى أن النقابات ضد أي إجراءات تعسفية بحق من يعبر عن رأيه، مؤكدا أن المجلس يدين منع التعبير عن الرأي.

وبين الكيلاني أنه كان الأولى من الحكومة أن تقوم بتنظيم الفعالية الاحتجاجية وضمان سلميتها وعدم التأثير على حركة المرور وحق المواطنين بالتنقل، بدلا من منعها وإغلاق الطرق للحيلولة دون الوصول إلى موقع الاعتصام.