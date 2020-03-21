“النقابات” تؤكد استعدادها للمساهمة في مواجهة كورونا

محمد الكيالي

عمان– أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين مازن رشيدات، أن النقابات الصحية الأربعة (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان والممرضين) تتولى عبر فرقها الصحية من خلال لجنة الطوارئ في نقابة الاطباء، الإجراءات الصحية للفنادق الـ23 في العاصمة عمان فقط.

وبين رشيدات أن فرقا طبية من النقابات الصحية مقيمة بشكل دائم في هذه الفنادق، وهي على استعداد تام بمساعدة المواطنين المحجور عليهم.

وأشاد رئيس مجلس النقباء بالاجراءات الحكومية الداعية إلى الحجر المنزلي الاختياري، مشددا على أن خرق قرار الدفاع الوطني الثاني بمنع التجول يعد جرما، وأن مرتكبه بمثابة المجرم يعاقب على فعله فورا.

وأوضح رشيدات أن عقوبة جرم خرق حظر التجول، هي الحبس الفوري إضافة إلى مصادرة اموال فاعل الجرم إن كانت سيارة أو مقتنيات وغيرها.

وناشد رشيدات، المواطنين، بالالتزام بقرار منع التجول والاتزام في منازلهم، حماية لهم ومنعا لانتشار الفيروس والعمل على محاصرته.

إلى ذلك، أكد نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة تنتظر إشارة الضوء الأخضر من الحكومة وخاصة وزارة الأشغال العامة والإسكان، للبدء في تحويل هناجرها في منطقة الموقر إلى مراكز حجر أو عزل أو مستشفى ميداني، حسب الطلب.

وقال الزعبي، إن لجنة إدارة الأزمات والكوارث في النقابة، أنهت اجتماعا لها ظهر اليوم، حيث تدارست فيه إمكانات النقابة اللوجستية وما يمكن أن تقدمه من خدمات دعما للجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا ومنها إنشاء مستشفى ميداني متكامل أو تحويل الهناجر إلى مقرات حجر وعزل مجهزة.

ولفت إلى أنه إن تقرر تحويل الهناجر إلى مستشفى، فإنه يمكن أن يتم تجهيزه بنحو 1000 سرير، وإن تقرر تحويله إلى مقرات حجر أو عزل، فإنها ستتسع لنحو 650 سرير.

وأشار إلى أن مساحة الهناجر تبلغ 11500 متر مربع، حيث أن النقابة وحول تلقيها الضوء الأخضر بالمباشرة بتحويلها وتجهيزها، فإنها ستكمل عملها في غضون أيام قليلة.

وبين الزعبي، أن اللجنة بحثت قدرات المصانع والشركات التي تعمل على تصنيع الكرافانات وقدرتها اليومية في تجهيزها، إضافة إلى وضع تصور عن مدى حاجة المملكة لهذه المعدات لتأمينها بالسرعة القصوى.

فيما أكد نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، أن نحو 1000 طبيب متطوع في النقابة، ينتظرون اتصال وزارة الصحة بهم للتوجه إلى فنادق العاصمة عمان الـ23 للعمل على رعاية المواطنين المشتبه باصابتهم والمحجور عليهم، في حال تسجيل إصابات جديدة، لا سمح الله.

وشدد العبوس، على أن 55 طبيبا، التحقوا فعليا، بفنادق العاصمة عمان، وهم مقيمون بشكل دائم داخل هذه الفنادق خدمة للمواطنين، مشددا على التزام الجسم الطبي الأردني بشكل كامل وامتناعه عن فتح عياداته الخاصة والمراكز الطبية تنفيذا لقرار أمر الدفاع الوطني الثاني.

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