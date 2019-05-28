“النقابات” تستنكر زيارة كوشنير وتدعو الحكومة لمقاطعة ملتقى البحرين

عمان-الغد– أكدت النقابات المعنية رفضها لزيارة كوشنير إلى المملكة، معربة عن استنكارها لهذه الزيارة التي تأتي بالتزامن مع محاولات الإدارة الأمريكية فرض “صفقة القرن”.

وجددت النقابات المهنية في تصريح لرئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي رفضها لملتقى البحرين الاقتصادي، معتبرة أنه يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وجزء من مشاهد صفقة القرن.

وأكدت النقابات المهنية الأردنية ان مقاطعة الاردن والسلطة الفلسطينية للملتقى ستنزع عنه الشرعية، ولو شاركت به جميع دول العالم.

وشددت النقابات على ضرورة ان تترجم الحكومة لاءات جلالة الملك وان تعلن رفضها للمشاركة في الملتقى، وبذلك تسجل موقفا مشرفا لن ينساه التاريخ.

وقالت ان على الحكومة ان تستند على الموقف الشعبي الصلب الرافض لصفقة القرن والملتف حول لاءات جلالة الملك الثلاث.

واكدت النقابات على موقفها الرافض لكل اتفاقيات الذل والعار مع العدو الصهيوني ورفضها لاتفاقية الغاز المسروق من الأراضي العربية الفلسطينية.

وشددت على ان فلسطين كل فلسطين من نهرها حتى بحرها ومن شمالها الى جنوبها دولة عربية مستقلة وعاصمتها القدس كل القدس وان صراعنا مع العدو الصهيوني صراع وجود.