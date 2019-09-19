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النقابات: سنقدم مقترحاتنا على نظام الخدمة المدنية للحكومة

منذ ساعتين

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عمان- الغد- دعا مجلس النقباء الحكومة لانتظار التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية من النقابات المهنية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني في تصريح صحفي، إن ممثل النقابات المهنية في لجنة تعديل نظام الخدمة المدنية نقيب الممرضين خالد ربابعة أطلع مجلس النقباء خلال اجتماعه الاستثنائي على التعديلات التي طرأت على مسودة النظام.

وأضاف الكيلاني أن المجلس قرر إحالة التعديلات على اللجان النقابية المشكلة لدراسة النظام كما سيتم طلب رفع التعليمات المرافقة للنظام من خلال لجنة مشكلة سابقا من نواب النقباء لإبداء ملاحظاتهم حوله وتزويد مجلس النقباء بها تمهيدا لعرضها على الحكومة.

ومن المتوقع رفع الصيغة النهائية في آخر الأسبوع.

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