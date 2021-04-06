النقابات وإدارة الأزمات يبحثان في المشروع الوطني للتطعيم ضد كورونا

عمان- الغد- عقد في مجمع النقابات المهنية اجتماع ضم مجلس النقباء ومركز إدارة الأزمات (خلية أزمة كورونا) تم التباحث خلاله في مساهمة النقابات المهنية في المشروع الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا حيث افتتح الاجتماع رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين م.ز عبد الهادي الفلاحات مؤكداً على أهمية هذا المشروع الوطني الهام ومساهمته في التخفيف من هذا الوباء واثاره الصحية الكبيره بالاضافة للأهميته للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيراً نتيجة هذه الجائحة .

فيما تحدث العقيد محمد النعامنه من خلية ادارة الازمة حول مشروع التطعيم والمرحلة التي وصل اليها والتحضير للتوسع في القدرة على زيادة عدد المطاعيم التي يمكن اعطاؤها يومياً خاصة مع توفر كميات جيدة من المطعوم خلال الفترة القادمة مؤكداً على اهمية الشراكة مع النقابات المهنية صاحبة الخبره من حيث مساهمة النقابات المهنية في تطعيم منتسبيها وعائلاتهم و حثهم على ضرورة أخذ المطاعيم وافتتاح مراكز التطعيم في مقرات النقابات المهنية.

وقال م. عبد الهادي الفلاحات ان النقاتات المهنية على استعداد تام ومن منطلق دورها الوطني على المشاركة في هذا المشروع ودعمه حيث ستدرس النقابات المهنية الآلية المناسبة لفتح مقرات مجمعات النقابات المهنية في عمان والفروع كمراكز معتمدة من قبل ادارة الازمات للتطعيم مع تزويدها بالكوادر اللازمة من خلال استعداد العديد من منتسبي النقابات المهنية للتطوع في هذه الحملة .

كما اكد رئيس مجلس النقباء على ان النقابات المهنية تعكف الآن على دراسسة خطة العمل للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الهام وبعد التنسيق مع مركز ادارة الازمات خلال فترة قريبة في المراكز التي ستفتتحها النقابات المهنية في عمان والفروع لاستقبال منتسبيها وعائلاتهم لاخذ المطعوم .

وأهاب م. الفلاحات بجميع منتسبي النقابات المهنية بضرورة أخذ اللقاح لحمايتهم من هذا الوباء واثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة .