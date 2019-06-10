“النقابات” و”الوطني لحقوق الإنسان” يرفضان سياسية الاعتقالات

هديل غبون ومحمد الكيالي

عمان- أكد رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي، اليوم الاثنين، على الرفض القاطع للاعتقالات مطالباً بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، للحديث حول واقع الحريات العامة المتراجع ومعتقلي الرأي أنّ “الوضع الذي نعيشه الآن حالة استثتائية منذ تأسيس الإمارة وأنه مضى عام من عمر الحكومة دون أن نشعر بوجود أي تقدم”.

من جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إنّ “نقابة المحامين ستجابه كافة الاعتقالات التي تجري دون وجه حق وإذا تمت إحالة أي شخص لمحكمة أمن الدولة دون تهمة واضحة فسيتم التوقف عن الترافع أمام المحكمة بشكل نهائي”.

وأضاف “نبهنا الحكومة أنه لا يجوز تكميم الأفواه وهناك تجاوزات وتدخل من الحكام الإداريين دون وجه حق”.

بدوره قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، إنّه “من حق المواطن أن يعبر عن رأيه في مختلف القضايا وهو حق ثابت إلا إذا خرج عن السلمية”

وأضاف بريزات: “اتسمت إجراءات الدولة مؤخراً بشيء من التدخل وتعطيل بعض ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقال إنّ “الحراكيين قاموا بتجمع سلمي للوصول إلى المركز وتبين أنهم يريدون تسليم مذكرة”، ومشيراً إلى أن “المركز ليس ساحة حراك لكنه مقر لكل الأردنيين، وأصبح الوصول إلى المركز ورمزيته على المحك”.