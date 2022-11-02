النقابة العامة للعاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالإنجازات الكبيرة لشركة مناجم الفوسفات

أكدت النقابة العامة للعاملين في قطاع المناجم والتعدين والأسمنت الأردنية، تقديرها للإنجازات التي تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية تحقيقها، وتمثلت في تسجيل صافي أرباح قبل الضريبة بنحو 786.5 مليون دينار للربع الثالث من العام الحالي، وما يزيد على 600 مليون دينار بعد الضريبة.

وقال رئيس النقابة خالد زاهر الفناطسه، إن هذه الإنجازات المتتالية للشركة، تعد سابقة في تاريخها، وتأتي في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مبينا أنها لم تكن لتتحقق لولا نهج الادارة الحصيفة في الشركة، وتصميمها على تحقيق النجاح والتميز.

وأعرب الفناطسة في رسالة وجهها لرئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، عن اعتزاز النقابة بهذه الانجازات، مشيدا في هذا الاطار بجهود رئيس وأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة، وحرصها تحقيق المزيد من الانجازات وتعزيز مكانة وحضور الشركة على المستويين المحلي والعالمي .

وأضاف ان هذه الانجازات تعكس حرص الجميع استمرار نجاح الشركة، وتعزيز دورها في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، داعيا العاملين الى أهمية الاستمرار في هذه الوتيرة من العمل، لتبقى شركة مناجم الفوسفات كما هي في صدارة المؤسسات الاقتصادية الوطنية الناجحة والفاعلة.

وأشاد الفناطسه، بجهود جميع العاملين في مختلف مواقع الشركة، والشركات الحليفة والتابعة، على ما بذلوه من جهود كبيرة أوصلت الشركة إلى هذا المستوى المتقدم والمتميز من الإنجاز.