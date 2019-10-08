“النقباء”: إقرار تعديلات “الخدمة المدنية” و”العلاوة الفنية” السبت المقبل

عمان- الغد- قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني إن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة واقرار تعديلات ومقترحات النقابات المهنية على نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية الخاصة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام.

واضاف ان المجلس سيقوم فور اقرار تلك التعديلات برفعها للحكومة وذلك استكمالا لعمل اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والنقابات لتعديل النظام والتي بدأ عملها منذ نحو خمسة أشهر.

وأشار د.الكيلاني أن النقابات تحرص على أن تعالج التعديلات الاختلالات في واقع القطاع العام، وتحقيق التطور المهني والإداري للمهنيين العاملين فيه ومؤسساتهم.

وأشاد د.الكيلاني بالدور الذي قامت به اللجان النقابية التي شكلها مجلس النقباء لوضع التعديلات المقترحة على النظام والعلاوة الفنية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.