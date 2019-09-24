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“النقباء” يرجئ البت بتعديلات “الخدمة المدنية” لاجتماع آخر

منذ 43 دقيقة
مجمع النقابات المهنية (أرشيفية)

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محمد الكيالي

عمان- قال رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، مساء الثلاثاء، إن اجتماع المجلس كان روتينيا وأكد على ضرورة رفع تعديلات نظام الخدمة المدنية وبحثها مع الحكومة.
وأضاف الكيلاني أن المجلس سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، للتباحث حول التعديلات، مبينا أن الأسبوع الجاري تخلله اجتماعات لدراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية من قبل اللجنة النقابية المشكلة من نواب النقباء، حيث تقرر رفع التعديلات إضافة إلى تعليمات العلاوة الفنية.
وأكد نقيب الصيادلة، أن نقابة المعلمين هي جزء لا يتجزأ من النقابات المهنية، وقد دعيت لاجتماع مجلس التقباء شأنها شأن النقابات الأخرى، وأن الحوار لازال مفتوحا مع “المعلمين” من أجل الوصول إلى حل مع الحكومة.

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