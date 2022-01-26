النقد الدولي: تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4ر4 %

عمان – خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي إلى 4ر4ر % من 9ر4 %، فيما بلغت نسبة التوقعات للعام المقبل 8ر2 % بعد أن كانت 6ر3 %. وقال الصندوق في تقرير الشهر الحالي، إن الاقتصاد العالمي يدخل في العام الحالي موقفا أكثر ضعفا مما كان متوقعا في البداية مع تفشي سلالة أوميكرون، وتلجأ دول العالم مجددا إلى فرض القيود على التنقلات، وكذلك أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات إلى تضخم يزداد قيمة واتساعا. وأفاد التقرير الذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني بأن معدل النمو العالمي في عام 2021 قدر بنسبة 9ر5 % متوقعا أن يتباطأ إلى نسبة 4ر4 % في عام 2022.-(بترا)