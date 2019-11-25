“النقد الدولي”: مناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات

عمان-الغد – قال صندوق النقد الدولي أنه بدأن مناقشات مع المملكة حول اعتماد برنامج جديد مدته ثلاث سنوات، متوقعا عودة بعثة الصندوق إلى عمان في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) لاستكمال المناقشات .

وأضاف الصندوق بحسب بيان وصلت “الغد نسخة منه، بأن بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها كريس جارفيس قامت بزيارة إلى عمّان في الفترة من 11-20 تشرين ثاني (نوفمبر) لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.

وقال جارفيس “عقدت البعثة مناقشات مثمرة مع السلطات الأردنية، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد. واتفقنا على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وأضاف “نظرا لعدم إمكانية تحقيق هذه الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي الذي يدعمه الصندوق، فقد بدأنا المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق، وقد حققنا تقدما جيدا خلال هذه البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج، مضيفا، بأنه نهدف في الفترة المقبلة على استكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة. ولذلك، نتوقع العودة إلى عمان في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) لاستكمال المناقشات.