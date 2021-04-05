“النقل البري”: تشديد الرقابة على تطبيقات النقل

رهام زيدان

عمان- قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري د.عبلة وشاح إن “الهيئة تتواصل بشكل مستمر ودوري مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة وضبط العمل بتطبيقات النقل الذكي غير المرخصة”.

وبينت وشاح أنه تم مؤخرا ضبط 8 مركبات تعمل في السوق دون ترخيص من خلال إعلانات لهذه الشركات عن تقديم خدمات التوصيل عبر مواقع تواصل اجتماعي، محذرة من استخدام هذه التطبيقات غير المرخصة.

كما بينت وشاح أن الرقابة على التطبيقات ومختلف وسائل النقل العام تشمل أيضا التزامها بأوامر الدفاع المتعلقة بالسعةالمقعدية واجراءات السلامة وساعات التنقل.

يذكر أن عدد الشركات المرخصة هو 6 شركات تعمل بنظام النقل بواسطة التطبيقات الذكية وهي: “أوبر وكريم وجيني وبترا رايد ورايد وقوك”بحسب الهيئة. وشددت الوشاح على أن الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي تمارس خدمة نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، مبينة أن قيمة المخالفة تبلغ من ألف إلى 5 آلاف دينار.

إلى ذلك، وفي ملف آخر قالت وشاح “بناءً على توصية هيئة تنظيم النقل البري تمت الموافقة على إشراك سيارات التاكسي الأصفر وسيارات الأجرة “السرفيس” في تقديم خدمة التوصيل “الديلفري”؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية على مالكيها ابتداءً من الاثنين الموافق4/5/ 2021”.