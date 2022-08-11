“النقل البري”: مسودة نظام صندوق دعم الركاب في المراحل النهائية

رهام زيدان

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إن الهيئة في المراحل النهائي لاعداد مسودة نظام صندوق دعم الركاب.

وبين الحباشنة في رد على سؤال للغد أمس إنه تتم حاليا مراجعة مسودة النظام وهو قيد الاجراء للخروج بالصيغة النهائية قريبا، ومن ثم رفعها إلى ديوان التشريع والرأي تمهيدا للسير في الاجراءات الدستورية لاقراره.

وكان ديوان التشريع والرأي أعاد في وقت سابق من العام مسودة نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب إلى هيئة تنظيم قطاع النقل لإجراء مزيد من الدراسة، حيث قامت الهيئة بحسب ما أعلنته في ذلك الوقت بمخاطبة كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووحدة الأداء المؤسسي لتسمية مندوبيهم ليكونوا ضمن اللجنة التي ستقوم الهيئة بتشكيلها لغايات إعادة دراسة مشروع ووضع الأحكام التي تنظم الجوانب الخاصة بالصندوق؛ تمهيدا لرفعه مجددا إلى ديوان التشريع والرأي بعد انتهاء أعمال اللجنة.

وبحسب الهيئة جاء عداد المسودة بناء على قانون نقل الركاب لسنة 2017 مع الإشارة إلى أن الفقرة (أ) من المادة 14 في القانون تنص على “للهيئة دعم أجور النقل من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية”.

وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة أ، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها، والاستثمار في خدمات نقل الركاب، وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

وبحسب الفقر “ب” من المادة نفسها، فإن الموارد المالية للصندوق تكون من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة، وبدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم، والرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، بالإضافة للأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق.

بحسب الفقرة “ج” فإنه لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فيتم اقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار، من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.

ويتم توزيع عوائد الصندوق بماٌ يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعلٌيمات يصدرهاا لمجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة.