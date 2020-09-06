“النقل الدولي” يطالب بتصنيفه من القطاعات غير العاملة بالمطلق

طارق الدعجة

عمان- طالب ممثلون عن شركات النقل الدولي بتصنيف قطاعهم من القطاعات غير العاملة بالمطلق، كونه تضرر كثيرا من أزمة فيروس “كورونا”.

وطالبوا، خلال اجتماع عقد أمس بمقر غرفة تجارة عمان، بالإعفاء من العائد على الاستثمار الذي تدفعه الشركات لصالح هيئة تنظيم قطاع النقل، والبالغ ألفي دينار عن كل حافلة خلال العامين 2020 و2021. وأشاروا الى ضرورة منحهم تسهيلات مالية بشروط ميسرة تساعد على تسديد الالتزمات المترتبة على الشركات تجاه الآخرين، بخاصة المتعلقة بالأقساط البنكية ورواتب العاملين لديها.

وبينوا أن قطاع النقل الدولي يعد أكثر قطاعات النقل تضررا من أزمة فيروس “كورونا” وقبلها إغلاق الحدود البرية مع بعض دول الجوار باستثناء السعودية.

وأوضحوا أن الشركات التي استثمرت ملايين الدنانير خلال العامين الماضيين مستفيدة من المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لها تعمقت أزمتها كثيرا جراء وقف رحلات الحج والعمرة من الجانب السعودي بعد انتشار وباء فيروس “كورونا”.

وأكدوا، خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، وأمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، أن القطاع يريد حلولا تساعده على تجاوز الصعوبات التي يعيشها تمكنه من إدامة أعماله والحفاظ على العاملين لديه.

وأشاروا الى أن شركات قطاع النقل الدولي البالغ عددها 20 شركة وتشغل نحو 250 حافلة تمر اليوم بمرحلة “مأساوية” وتحتاج الى وقفة حقيقية من الجهات المعنية لمساعدتها والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

ونوهوا الى ضرورة السماح للشركات بتشغيل حافلاتها في نقل طلبة الجامعات والعمل على الخطوط الداخلية ومنحها نسبة من عمليات النقل السياحي، الى جانب إعفاء فترات التعطل والتوقف عن العمل من رسوم أقساط التأمين.

وأكدوا ضرورة وقف ترخيص شركات جديدة وبمدة لا تقل عن 10 أعوام كون خطوط النقل الدولي مزدحمة حاليا وتزيد على الحاجة.

وأشاروا الى أن القطاع لم يحصل على تسهيلات خاصة رغم عمق الأضرار التي طالت الشركات وجعلتها غير قادرة على الإيفاء بالالتزامات المالية المرتبة عليها.

وأكدوا أن استمرار الوضع القائم حاليا قد يدفع العديد من الشركات الى التوقف عن العمل، داعين لمنحهم عاما إضافيا للعمر التشغيلي للحافلات.

وعبروا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة منع وانتشار فيروس “كورونا” وحماية صحة وسلامة المواطنين.