“النقل السياحي” توجه استغاثة لرئيس الوزراء.. فماذا طلبت؟

عمان- الغد- وجهت جمعية النقل السياحي اليوم الأربعاء “استغاثة” إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، طالبت فيه بعدة إجراءات مالية.

وفيما يأتي نص البيان الصادر عن الجمعية:

إستغاثة إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم

إن جمعية النقل السياحي المتخصص وعدد أعضائها إثنتي عشر شركة تمتلك ل (٧١٩ ) حافلة ومركبة سياحية ويعمل بها حوالي ٢٥٠٠ موظف ومستخدم جميعهم من الأردنيين ويعيلون حوالي ٧٠٠٠ مواطن ، تمر حالياً بضائقة مالية لم يسبق لها مثيل نتيجة جائحة فيروس الكورونا الذي أعاد نشاط هذا القطاع الهام إلى مرحلة الصفر لدرجة أنه يتعذر على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك التي مولتها لشراء (٣٥٧ ) حافلة ومركبة سياحية حديثة بغية توفير خدمة نقل سياحي متطورة تتناسب ومتطلبات السوق السياحي العالمي وتلبي احتياجات مكاتب السياحة والسفر من هذه الخدمة، كما أصبحت هذه الشركات غير قادرة على صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها لشهر نيسان الحالي وما بعد بسبب انعدام الايرادات وتعثر عملائها من مكاتب السياحة والسفر وعدم مقدرتهم الوفاء بالتزاماتهم المالية لصالح هذه الشركات ، حيث السبب أن عملائهم في الخارج لم يسددوا ما عليهم من إلتزامات بسبب كارثة الكورونا .

دولة رئيس الوزراء الأكرم

إن جمعية النقل السياحي المتخصص إذ تقدر عالياً الجهود المميزة التي تبذلها حكومتكم الرشيدة بإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين والأجهزة الأمنية وقوات الجيش العربي وكوادر الاجهزه الطبيه في سبيل المحافظة على سلامة المواطنين الأردنيين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة ، لترجو من دولتكم دعم قطاع النقل السياحي المتخصص بما يمكنه من مجابهة هذا التحدي وذلك من خلال تحقيق المطالب التالية :

١ . تقديم دعم نقدي مباشر إلى شركات النقل السياحي المتخصص وحسب حجم استثمار كل شركة حتى تتمكن من البقاء على جاهزيتها لمباشرة نشاطها فوراً متى سمحت الظروف لذلك والمتوقع ليس قبل شهر آذار من عام ٢٠٢١.

٢ . تأجيل سداد اقساط القروض البنكية مع إعفائها من الفوائد والغرامات حتى نهاية هذا العام وارجاء تسديد الدفعات المستحقة هذه لما بعد انتهاء مدة تسديدالقرض.

٣ . مخاطبة مؤسسة الضمان الإجتماعي لدفع رواتب العاملين في قطاع النقل السياحي المتخصص لمدة ستة شهور من الصندوق المخصص لتعويض المتعطلين عن العمل بإجازة دون راتب.

٤ . إعفاء حافلات ومركبات النقل السياحي من رسوم الترخيص التي تتقاضاها هيئة تنظيم النقل البري ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

٥ . إعفاء شركات النقل السياحي من تسديد قيمة المساهمات السنوية التي تتقاضاها هيئة تنشيط السياحة للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .

٦ . تمديد سنوات العمر التشغيلي للحافلات والمركبات السياحية المحددة في النظام المعدل لترخيص النقل السياحي المتخصص رقم (٣٧ ) لسنة ٢٠١٩ ليصبح ١٣ سنة للحافلة السياحية الكبيرة بدلاً من ١٢ سنة و ١١ سنة للمركبة السياحية بدلاً من ١٠ سنوات المحددة بالنظام كون هذه الوسائط ستتوقف عن العمل لعام كامل في أحسن الظروف

شاكرين لدولتكم حسن تعاونكم واهتمامكم

حمى الله الأردن وشعبه وقيادته الحكيمه وحكومته الرشيده وجميع الأجهزه الأمنيه وكوادرها الطبيه من كل مكروه

رئيس جمعية النقل السياحي

شفيق الحايك