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“النقل” تتبرع بـ32 ألف دينار دعما لمكافحة كورونا

منذ 47 دقيقة

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عمان-الغد– انطلاقا من مبدا المسؤولية المجتمعية وحبا ودعما للوطن وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وانسجاما مع التوجهات الحكومية لمكافحة فايروس كورونا المستجد وما له من اثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع تبرع موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة بمبلغ اثنان وثلاثون الف دينار ذهبت الى صندوق الخير في وزارة التنمية الاجتماعية والمعني بتقديم الدعم لعمال المياومة والعاملين الاكثر تضررا بقطاع النقل .
من جانبه اكد وزير النقل خالد سيف على ضرورة تظافر الجهود من كافة انماط النقل العاملة في اردننا الحبيب من اجل المساعدة في تقديم افضل الخدمات تلبيه لخدمة المجتمع ورفع المعاناة عن المواطنين وان الوزارة تعمل دون كلل او ملل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركاء من القطاع الخاص والعاملين بهذا القطاع .
وشدد على ضرورة اشراك كافة القطاعات العاملة بالنقل في عملية الحد من انتشار هذا الوباء وذلك بالتقيد التام بالتعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات التي تعمل حاليا بنقل المواد الغذائية والصحية .

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