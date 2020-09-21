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خطة للتخلص من 20 طائرة جاثمة في “علياء الدولي”

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أعدت وزارة النقل خطة للتخلص من 20 طائرة جاثمه في مطار الملكة علياء الدولي، وفق ما أعلنت الوزارة اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان لها، انه تم بدء العمل بتقطيع 4 طائرات ومن المتوقع تقطيع طائرتين إضافيتين قبل نهاية العام الحالي ويجري العمل على تقطيعهم وتفكيكهم من قبل مختصين في هذا المجال وبالتنسيق مع كافة الشركاء (مجموعة المطار الدولي ،هيئة الطيران المدني ،مديرية امن وحماية المطارات).
وبررت الوزارة ذلك أنه يأتي ضمن إجراءات وزارة النقل للحفاظ على بيئه آمنه للطيران وسلامة الحركة الجوية في مطار الملكة علياء الدولي.

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