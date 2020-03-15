“النقل”: خطة وقائية في مجمعات الحافلات

عمان-الغد- قال وزير النقل خالد وليد سيف “إن الوزارة تجري، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، حملات تعقيم وتطهير لمجمعات حافلات النقل العام لما تشهده من ازدحامات لحركة الركاب والمواطنين”.

وأضاف سيف، في تصريحات صحفية أمس، “أن حملات التعقيم والتطهير تأتي كون هذه البيئات محفزة لانتشار فيروس كورونا، وهي إجراء أساسي ضمن جهود السيطرة والحد من انتشار الوباء”.

إلى ذلك، وجه سيف المؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية التابعة للوزارة بحصر الحاجات الاضطرارية والملحة للموظفين، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء حاجاتهم الضرورية والملحة كمرافقة الأبناء بما لا يؤثر على استحقاقاتهم المالية، مشيرا الى أنه في حال عدم توفر رصيد للإجازة السنوية يمنح هؤلاء الموظفون بعد موافقة الوزير إجازة سنوية لمدة 10 أيام عمل على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية مستقبلا، بموازاة مراعاة الوظائف الأساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وعلى جميع الموظفين الالتزام بالقرارات.

وجاءت هذه الإجراءات بخصوص حالات بعض الموظفين الحكوميين ممن لا ينطبق عليهم قرار العمل عن بعد، ومراعاة لأوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع أبنائهم، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستدامة عدم انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها تعليق دوام المؤسسات التعليمية.