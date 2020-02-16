“النقل”: لجنة لإعادة دراسة العمر التشغيلي للباصات

رهام زيدان

عمان – قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات، إن اللجنة التي شكلها وزير النقل خالد سيف لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات بدأت اجتماعاتها منذ يوم أمس وهي تدرس حاليا جميع المطالبات المقدمة من أصحاب باصات النقل العام.

وأضاف عضيبات لـ”الغد” أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل هذه المطالب للخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن هيئة النقل البري استمعت اليوم لاصحاب الباصات المضربة عن العمل للنظر في مطالبهم.

وكان وزير النقل خالد سيف قرر أمس تشكيل لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام من جوانبه الفنية والمالية والتشغيلية كافة، وإيقاف العمل فيه لحين رفع اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها.

وفي بيان اصدرته الوزراة بين سيف إنه بعد دراسة القرار من جميع جوانبه سيتم البت في العمر التشغيلي للمركبات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وجاء قرار الوزير بناء على المطالبات المتعددة من أصحاب الباصات العاملة على خطوط النقل العام في محافظات المملكة كافة، والمتضمنة طلب إعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي.