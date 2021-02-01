النقل: نسبة الإنجاز بمشروع الباص السريع 53%

عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تشغيل خط الباص السريع في العاصمة عمان وبين عمان والزرقاء حتى 31 كانون الأول الماضي نحو 53 بالمئة من ضمن 18 شهرا كمدة انجاز متوقعة.

وقالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني إن قيمة تنفيذ حزمه الأربع وصلت إلى 124 مليون دينار.

ولفتت إلى اعتماد استثمار البنية التحتية للباص السريع لمشغل واحد بين عمان والزرقاء وداخل أمانة عمان الكبرى كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت تعد فيه حاليا وثائق عطاء التشغيل.

إلى ذلك، أكدت التهتموني، إن الوزارة تسعى للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية والمتمثلة بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة مرورا بمدينة معان، وصولا إلى الميناء البري المقترح إنشاؤه في منطقة الماضونة جنوب عمان، وتنفيذ مشروع النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء، ويتضمن إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين وإعادة تأهيل البنية التحتية والتشغيل في النصف الثاني العالم الحالي.

وقالت إن الوزارة تسعى لتأهيل وتطوير مطار عمان المدني وتحسين مرافقه، وتطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية بشكل مشابه لطريقة الشراكة مع مستثمر ومشغل مطار الملكة علياء الدولي.