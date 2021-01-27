النقل: 15 مليونا لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

عمان- رصدت وزارة النقل 15.1 مليون دينار لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، ضمن النفقات الرأسمالية في موازنتها التقديرية للعام الحالي.

وأظهرت الموازنة التقديرية للوزارة والتي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منها، رصد 6ر12 مليونا لإنشاء بنية تحتية لحافلات التردد السريع، منها 10 ملايين دينار لاستكمال الوصلة بين جسر عين غزال وتقاطع طارق، و 6ر2 مليون لتسديد بدل الإيجار السنوي لعقد التأجير التمويلي لصالح شركة الضمان للتأجير التمويلي، ويستحق القسط الأول لعقد التأجير التمويلي عام 2022 بقيمة 750ر8 ملايين.

وورد في الموازنة التقديرية أن كلفة الوصلة الواحدة تبلغ 46 مليونا موزعة بواقع 11 مليونا من موازنة أمانة عمان و 19 مليونا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فيما ستمول الفجوة التمويلية لتنفيذ الوصلة من الحكومة بواقع 16 مليونا.

ورصدت الوزارة مليوني دينار لبند استملاكات وشراء أراض، و 500 ألف دينار لبند دراسات واستشارات ومخططات هندسية.

وبلغت الموازنة التقديرية للوزارة للعام الحالي 26 مليونا و 549 الف دينار، منها 23 مليونا و610 آلاف دينار نفقات رأسمالية، و2 مليون و939 ألف دينار نفقات جارية.(بترا)