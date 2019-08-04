النمساوي تييم يُحرز لقب دورة كيتسبوهل

كيتسبوهل (النمسا) – أحرز النمساوي دومينيك تييم المصنف أول، لقب بطل دورة كيتسبوهل النمساوية المقامة على ملاعب ترابية، بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-0) و6-1 في المباراة النهائية السبت.

واللقب هو الثالث لتييم منذ مطلع العام الحالي بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الاميركية وبرشلونة الاسبانية، علما بأنه بلغ نهائي بطولة “رولان غاروس”، وخسر امام الاسباني رافايل نادال، كما انه اللقب 14 لتييم في مسيرته.

ATP players with 3 tournament wins in 2019: – Roger Federer

– Novak Djokovic

– Dominic Thiem@ThiemDomi joins the triple title club! pic.twitter.com/4xE5mbk0uJ — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019

وبات تييم ثاني لاعب نمساوي يُحرز اللقب في هذه الدورة بعد مواطنه توماس موستر عام 1993.

وسيشارك تييم اعتبارا من الأسبوع المقبل في دورة مونتريال على الملاعب الصلبة، حيث صنف في المركز الثاني وراء نادال لا سيما بعد اعلان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر انسحابهما من الدورة الكندية، التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن “الغراند سلام” على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نهاية الشهر الحالي. (أ ف ب)