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النمساوي تييم يُحرز لقب دورة كيتسبوهل

منذ ساعة واحدة

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كيتسبوهل (النمسا) – أحرز النمساوي دومينيك تييم المصنف أول، لقب بطل دورة كيتسبوهل النمساوية المقامة على ملاعب ترابية، بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-0) و6-1 في المباراة النهائية السبت.

واللقب هو الثالث لتييم منذ مطلع العام الحالي بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الاميركية وبرشلونة الاسبانية، علما بأنه بلغ نهائي بطولة “رولان غاروس”، وخسر امام الاسباني رافايل نادال، كما انه اللقب 14 لتييم في مسيرته.

وبات تييم ثاني لاعب نمساوي يُحرز اللقب في هذه الدورة بعد مواطنه توماس موستر عام 1993.

وسيشارك تييم اعتبارا من الأسبوع المقبل في دورة مونتريال على الملاعب الصلبة، حيث صنف في المركز الثاني وراء نادال لا سيما بعد اعلان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر انسحابهما من الدورة الكندية، التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن “الغراند سلام” على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نهاية الشهر الحالي. (أ ف ب)

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