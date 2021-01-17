النمسا تمدد الإغلاق العام لثلاثة أسابيع إضافية

عمان – أعلنت الحكومة النمساوية الأحد، تمديد اجراءات الإغلاق العام في البلاد لغاية السابع من شھر شباط المقبل بدلا من 24 كانون الثاني الجاري، كما مقررا سابقا.

ونقلت وكالة “يورونيوز” الأوروبية عن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قوله في مؤتمر صحفي انه اعتبارا من 7 شباط سيكون ھناك افتتاح تدريجي حسبما تقتضيه الحالة الصحية في البلاد.

واكد كورتس ان تشديد الإجراءات الصحية الوقائية ليس بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا فحسب بل ايضا بسبب السلالة الفيروسية المتحورة الجديدة والتي يقدر معدل انتشارھا بنسبة 10 في المئة من الحالات الإيجابية المسجلة في النمسا.

وأقر بأن بلاده لا تزال تعاني من ارتفاع الاصابات بكورونا، مشيرا الى ان “اخبار الاصابات خلال الأيام القليلة الماضية لا تبعث على الارتياح، فالنمسا تحتل من حيث عدد الإصابات الجديدة المرتبة الثالثة في أوروبا بينما وصلت الطفرات الفيروسية الجديدة إلى النمسا”.-(بترا)