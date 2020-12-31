“النميمة”.. هل تضاءل حضورها مع “كورونا” أم وجدت مكانها “إلكترونيا”

تغريد السعايدة

عمان- مثلما تغير الكثير من العادات الاجتماعية خلال جائحة كورونا طيلة الفترة الماضية، طال العديد من العادات اليومية تغيراً واضحاً ساهم في حدوثه منع التجمعات والجلسات الطويلة التي تضم بين أحاديثها أحياناً “فقرة النميمة”.

أحد الكُتاب في إحدى الدول الغربية كتب مقالاً تناول فيه هذا الجانب من الحياة اليومية التي تحدث فيها النميمة ونقل الأخبار والاقوال، سواء بقصد أو دون قصد، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تلاشت لفترة قصيرة، وتغيرت ملامح هذه العادة التي يتبعها بعض الناس في نقل الأحاديث، بسبب انه لم يعد هناك جلسات وتجمعات تضم عدد كبير من الناس.

هذا المقال، يبين أن هذه الصفة، المنبوذة، اجتماعياً وأخلاقياً ودينياً، غير مقبولة في أي مجتمع، ولكن لا يمكن إنكار انها أمر واقع وموجود،

ولكن بشرى، وهي فتاة عاملة في القطاع الخاص، لا تعتقد أن عادة نقل الكلام أو “النميمة” قد تلاشت، وهي عادة اجتماعية موجودة لا يمكن تجاهلها، ولكن يمكن ان يكون التباعد الجسدي وفترات الحظر الطويلة ساهمت في عدم الوجود في ذات المكان لمدة كافية، وعليه لن يتم تبادل الأحاديث فيما بين الناس.

وتقول بشرى، ان الجلسات “النسائية” أو حتى بين الرجال، لا تخلو من وجود تبادل للأحاديث التي قد يرافقها بعض من ترديد الكلام، أو نقله بصورة أو بأخرى، ولكن قد لا يكون هذا بشكل متعمد لخلق “مشكلة”، وإنما قد تكون الأمور تأتي في سياق الحديث ولا يعتبر نميمة.

النميمة، تلك الصفة المقيتة، التي تتمثل في نقل الكلام بين الإفراد، وقد يكون القصد منها إفساد علاقة وإحداث عداء بين الطرفين، والإساءة لأحد الأشخاص في غيابه، سواء أكان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، ولكن مجرد نقله قد يكون سببا في حدوث مشاكل طويلة يصعب حلها فيما بعد، وقد تكون سبباً في قطع أرزاق بعضهم، وأحياناً هدم علاقة زوجية وأسرية.

“النميمة” تحدث عادةً بوجود شخصين أو أكثر مجتمعين في المكان ذاته، ويتم خلال تبادل الحديث بينهم الزج بقصة أو موقف أو حديث لأحد الأشخاص يمكن أن يعد بأنه “نميمة” لذا، فهي عادة سيئة جداً، ولكن كما تقول أم وسام جواد، ان ما فرضته علينا كورونا من ظروف استثنائية جعلت بعض الأشخاص يحولون النميمة من جلساتهم المعتادة إلى احاديث مكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوضح أم وسام أن بعض الأشخاص لا يمكنهم التخلص من هذه العادة، وحتى وإن أبعدتهم المسافات فان وجود تسهيلات أخرى للتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعية ساهمت في استمرار هذه العادة لديهم، ولكن يمكن أن تكون “أخف مما ذي قبل”، كون الكثيرين يهابون التصريح ونقل الكلام عبر الكتابة او تسجيل مقاطاع صوتية عبر الواتساب مثلاً، خوفاً من أن تكون دليلا عليهم فيما بعد.

فيما ترى منال حسن، أن سيطرة أحاديث ومستجدات “كورونا” بكل تفاصيلها ساهمت إلى حد كبير في أن تقتصر أحاديث الناس في المجتمع على هذا الموضوع، بل ان وجود حالات إصابة بين المحيطين أدت إلى حدوث حالة من التعاطف فيما بينهم، وهذا قد يعتبر سبباً في الحد من وجود “النميمة ونقل الأحاديث”.

كما تتفق منال مع غيرها بأن التباعد والحد من الزيارات، وفرض حظر التجول، واقتصار حفلات الزواج والمناسبات العامة إلى أعداد قليلة جداً قد تقتصر على العائلة، هي أيضاً سبب مباشر لعدم وجود فرصة كافية لتبادل الأحاديث والتطرق إلى “نقل الكلام والنميمة”، ولكن هذا لا يعني أنها اختفت تماماً بل هي “باقية ما بقي البشر لديهم ذات الطِباع والعادات الاجتماعية التي لا يمكن أن تختفي أبداً”.

أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون يبين أن النميمة هي سلوك سيىء جدا في مختلف النواحي، ومن الممكن أن يكون بالفعل تلاشى نوعا ما خلال الفترة الماضية نتيجة عدة أسباب من ضمنها عدم الاختلاط بين الناس، وعدم الاطلاع على شؤون الآخرين في الفترة التي تضمنت تباعدا اجتماعيا وعدم وجود التجمعات.

بيد أن زيتون يرى أن هناك أسبابا أخرى قد تكون ساهمت إلى حد ما إلى الحد من انتشار النميمة أو حتى التصرفات الأخرىغير المقبولة وتؤذي الآخرين، ومنها الخوف الذي قد يتولد لدى الانسان بسبب كثرة حالات الوفاة بسبب الجائحة، الأمر الذي يدفع بالناس إلى الخوف من الموت وتجنب الأخطاء، لكن على الإنسان في مختلف الأوقات أن يكون بعيدا عن الأخطاء والذنوب ومن ضمنها النميمة.

يقول زيتون، النميمة حرمها الدين الإسلامي وحث على تجنبها، ولدى الشريعة الاسلامية الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن هذا الفعل الفاحش وتبين مدى “بشاعته ووصفه بأبشع الصفات”، وأن النمام سيكون له عقاب شديد في الدنيا والآخرة. لذلك، وبغض النظر عن الزمان والمكان والظرف دعا زيتون إلى التفكر قبل أن يقدم الإنسان على هذا الفعل بأي شكل وبأي وسيلة كانت، وان لا يكون الإنسان سببا في نقل الكلام واستغابة الآخرين، وأن لا يكون شريكا في هذا الفعل، والأصل أن ندافع عن الآخرين في غيابهم، ولعل العيش في ظل أجواء الجائحة يجعل من الفرد ينشغل في حياته ونفسه وأسرته ويبتعد عن النميمة أو أي فعل آخر فيه أذى للآخرين.