النهاية …أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط (فيديو)

عمان-الغد– طرحت شركة “سينرغي” المصرية الفيديو الدعائي الرسمي لمسلسل “النهاية”، بطولة الفنان يوسف الشريف، المزمع عرضه في موسم رمضان 2020.

وتدور أحداث مسلسل “النهاية” حول كره بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسانا آليل مستنسخا عنه.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المسلسل نجاحا ضخما، كونه أول مسلسل خيال علمي من هذا النوع في الشرق الأوسط ومصر، بالإضافة إلى الشهرة الواسعة التي يحظى بها الفنان يوسف الشريف.

مسلسل “النهاية” فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ويعود النجم يوسف الشريف بـ “النهاية” إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل “كفر دلهاب”، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.