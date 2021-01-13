“النواب الأمريكي” يبدأ جلسة الاستماع لعزل ترامب

واشنطن- بدأ الكونغرس الأميركي الاربعاء مناقشة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتشجيع الهجوم على الكابيتول في واشنطن الذي أوقع خمسة قتلى.

ويرتقب أن يجري تصويت على لائحة الاتهام حوالى الساعة 15,00 (20,00 ت غ) في مجلس النواب. ومن غير المتوقع ان يواجه عرقلة نظرا لأن الديموقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس. وسيؤدي الى فتح إجراء عزل رسميا في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس. (أ ف ب)