النواب الأميركي يصوّت الخميس على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران

واشنطن– أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مساء أمس الأربعاء أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديموقراطي سيصوّت الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران، وذلك بعدما أمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني دون موافقة المجلس.

وقالت بيلوسي “مخاوفنا لم تتبدّد” على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترمب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية.

وأضافت أنّه “التزاماً منّا بواجبنا بضمان أمن الشعب الأميركي”، فإنّ مجلس النواب سيصوّت الخميس على مشروع القرار “الذي يهدف إلى الحدّ من الأعمال العسكرية للرئيس ترامب ضدّ إيران”.

ومن المقرّر أنّ يتم التصويت على مشروع القرار في اللجنة المختصة في مجلس النواب مساء الأربعاء تمهيداً لإحالته إلى التصويت أمام المجلس بأسره الخميس.-(وكلاات)