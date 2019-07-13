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النواب الليبيون يتوافدون إلى القاهرة

منذ ساعتين

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الغد- توافد أعضاء مجلس النواب الليبي على القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي في البلاد.

وتواصل توافد عدد من نواب البرلمان الليبي المُنتخب إلى القاهرة منذ الأمس يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني.

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