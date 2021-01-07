النواب: المصالحة الخليجية أحيت الأمل في نفوسنا

عمان- الغد– عبّر مجلس النواب الأردني عن أصدق عبارات التهنئة والترحيب بنتائج قمة العلا التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية، وأعادت العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة إلى وضعها الطبيعي.

وقال بيان للمجلس صدر اليوم الخميس، ان القمة الخليجية، احيت الأمل في نفوسنا بمستقبل أكثر تقاربا وتعاونا أخويا بين دولنا العربية ، بما يحقق آمالنا بالتضامن القومي ، الذي تطمح إليه الشعوب العربية ، خدمة للمصالح القومية المشتركة ، وتعزيزا للتعاون الذي يحفظ أمن واستقرار بلادنا العربية وقوتها وازدهارها وتقدمها.

وأضاف البيان، إن عودة علاقات الأخوة إلى مجراها الطبيعي سيظل دائما موقفا معبرا عن القيم والمبادئ التي يؤمن بها بلدنا الأردن تجاه قوة ووحدة الموقف العربي في تحقيق أماني الشعوب العربية، تلك المبادئ التي يحمل لواءها، جلالة الملك عبدالله الثاني، ويبذل في سبيلها كل ما يستطيع من أجل ضمان الأمن والتعاون العربي ، وتفعيل عناصر قوته أمام التحديات التي يواجهها على المستويات القومية والإقليمية والدولية.