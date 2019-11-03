“النواب” على طاولة “ندوة لايف” غداً.. هل يثق الأردنيون بهم؟ -(فيديو)

غادة الشيخ

عمّان- تتولد لدى كثير من الأردنيين أسئلة حول مقدار ثقة الشارع بمجلس النواب، ونحن على مشارف الدورة الأخيرة من عمره الحالي.

ويذهب كثير من الأردنيين إلى ربط الثقة بآداء مجلس النواب، حول القضايا المختلفة وخصوصاً القضايا الكبرى التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية وكان للمجلس دور فيها،لكنه لم يعبر بالضرورة عن تطلعاتهم.

الأسباب حول الثقة بمجلس النواب، وأعضائه، محور حلقة يوم غد من برنامج#ندوة_لايف والتي ستجمع نوابا وناشطين.

يشار إلى أن حلقة برنامج#ندوة_لايف تبث الساعة السابعة مباشرة على صفحة “الغد” على فيسبوك.

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