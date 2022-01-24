آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“النواب”: هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية خرق صارخ للقانون الدولي

1:14 م2022-01-24
جانب من جلسة مجلس النواب - (تصوير أمجد الطويل)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أدان مجلس النواب الأردني بأشد العبارات، اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين التي وقعت مؤخراً.
ويستنكر المجلس هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في وجه كل ما يُهدد أمنيهما وأمن شعبيهما الشقيقين.

1:14 م2022-01-24
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock