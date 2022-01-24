“النواب”: هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية خرق صارخ للقانون الدولي

أدان مجلس النواب الأردني بأشد العبارات، اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين التي وقعت مؤخراً.

ويستنكر المجلس هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في وجه كل ما يُهدد أمنيهما وأمن شعبيهما الشقيقين.