“النواب” يؤجل نقاش إلغاء قانون التصديق على الاتفاقية مع “امونايت”

محمود الطراونة

عمان- قرر مجلس النواب تأجيل نقاش إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاسستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2017 لمدة اسبوعين.

ووافق المجلس على اقتراح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي بتأجيل النقاش في إلغاء الاتفاقية لافساح المجال للحكومة بمتابعة الشركة خاصة في ضوء اعلان وزير العدل بسام التلهوني ان الحكومة مستعدة ملاحقة اي شركة حتى لو تم الغاء الاتفاقية.

كما طالب نواب بإحالة ملف اتفاقيات التنقيب مع الشركات الى هيئة النزاهه والشفافية.

وطرح النواب العديد من الاسئلة حول ملف الطاقة وقضية توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والنفط في الاردن ، مشيرين الى اهمية البحث عن الملاءه المالية للشركات الراغبة بالتنقيب قبل التوقيع معها. وطالب نواب من الحكومة وضع شروط جزائية على الشركات التي يتم التعاقد معها للتنقيب عن النفط والغاز .

بدورها أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أنه لا يمكن طلب كفالة مالية عند توقيع مذكرات التفاهم، مبينة أنه يتم طلب الكفالة المالية بعد توقيع الاتفاقية.

وقالت زواتي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن” مدتها سنتين عام 2013، بحيث تجري الشركة في هذه الفترة الدراسات اللازمة على الأرض التي تم تحديدها للتنقيب.

وأوضحت زواتي أن الحكومة تبدأ بعد توقيع المذكرة بالبحث في الملاءات المالية للشركة، مؤكدة أنه عندما قدرت موجودات الشركة، وجدت أن موجوداتها تقدر بـ 13 مليون دولار، كما وجدت لديها سيولة بقيمة 3 مليون دولار، ولديها 74 مليون سهم في السوق المالي، ويقدر معدل انتاج الشركة بـ460 برميل نفطي مكافئ، بالإضافة إلى أنها تمتلك أراضي غير مستغلة بقيمة 3 مليون دولار.

وقالت “تم توقيع اتفاقية المشاركة والتي صدرت بالقانون الذي نحن بصدد إلغاؤه، إلا أن الشركة لم تلتزم بالشروط بعد التوقيع”.

وأكدت زواتي أن الاتفاقية وقعت عام 2015، فيما أن الشركة لم تتحرك حتى عام 2017، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية.