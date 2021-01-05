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النواب يبدأ بمناقشات البيان الوزاري لنيل الثقة

منذ 53 دقيقة
قبة مجلس النواب
قبة مجلس النواب

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عمان- بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ماراثون مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للمجلس، الاحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، في جلسة صباحية، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء، وهيئة الوزارة.
وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.
وكان مجلس النواب، توافق على منح كل نائب، مدة 20 دقيقة لمناقشة البيان، ونصف ساعة لكل متحدث باسم الكتلة النيابية.-(بترا)

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