النواب يثمن قرار عدم منح صفة مراقب للاحتلال في الاتحاد الإفريقي

وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي على تفويض المكتب الدائم للمجلس بإصدار بيان يثمن قرار الاتحاد الافريقي بتعليق قرار منح صفة مراقب لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مذكرة نيابية تبناها النائب المهندس خليل عطية ووقع عليها 31 نائبا، طالبت باصادر بيان يدعم القرار، ويثمن المواقف العربية التي ساهمت بافشال القرار دعما ونصرة للشعب الفلسطيني.