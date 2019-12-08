النواب يحيل الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى لجنته المالية

محمود الطراونة

عمان- احال مجلس النواب مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 ومشروع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 الى اللجنة المالية .

واستمع مجلس النواب الى خطاب الموازنة العامه للدولة لسنة 2020 الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

وتحدث رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار في مداخلة عن مشروع قانون الموازنة العامه ، مشيرا الى ان هناك اجراءات لم تنعكس في بعض ارقام الموازنة.

وعبر عن امله بدمج المؤسسات المستقلة.

وثمن اتجاه الحكومة الى برنامج اصلاح مالي وطني لتخفيض العجز المالي ، مطالبا الحكومة البدء بدراسة العبء الضريبي وتخفيض الضرائب غير المباشره على المواطنين.

وطالب البكار من الحكومة باتخاذ قرارات باعفاءات المكلفين من الغرامات الضريبية .

وستبدأ اللجنة المالية بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامه للدولة وموازنة الوحدات الحكومية الاسبوع المقبل.