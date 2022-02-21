النواب يحيل معدل نظامه الداخلي إلى لجنته القانونية

أحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية وبصفة الاستعجال، مقترحاً لتعديل نظامه الداخلي، في جلسته التشريعية التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

وكان 91 نائباً تقدموا بمذكرة للمجلس لتعديل النظام الداخلي مرفقاً بها مسودة مشروع تتضمن رفع عدد اللجان الدائمة، إلى 20 لجنة بدلاً من 14 لجنة، وأن تتشكل كل لجنة من اللجان الدائمة ولجان الإخوة والصداقة من 13 عضوا بالحد الأعلى، وسبعة كحد أدنى، مع منع غير أعضاء اللجان، والنواب من حضور اجتماعات اللجان عند البدء باتخاذ القرارات، فضلاً عن مقترحات لتنظيم الكلام أثناء الجلسات.

ووافق النواب على استفتاء المحكمة الدستورية حول المادة 91 من الدستور، بناءً على طلب 86 نائباً توجيه سؤال للمحكمة الدستورية، فيما إذا كان يجوز لمجلس النواب رفض مشروع القانون عند القراءة الثانية بعد إحالته من اللجنة المختصة. (بترا)