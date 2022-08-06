النواب يدعون إسرائيل لوقف عدوانها على غزة فورا

دان مجلس النواب اليوم السبت، العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشدداً ان جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة واقامته لدولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية و الدولية والبرلمانات بضرورة التحرك العاجل والفاعل؛ لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واعتبر ان هذا العدوان يأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تكسرت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

هذا ودعا الاشقاء الفلسطينيين الى ضرورة إنهاء حالة الانقسام ، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد توحيد الصف و الموقف الفلسطيني، من اجل مواجهة التحديات، التي لا تقتصر على العدوان الصهيوني، بل تتجاوزها الى تراجع أولوية القضية الفلسطينية على سلم الأولويات الإقليمية و الدولية في ظل حالة الاستقطاب الدولي الذي أخذت تشهدها الساحة الدولية.

وأكد المجلس ان نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة عبر إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات؛ لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هو المخرج الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة.