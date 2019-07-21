“النواب” يرد أصول المحاكمات المدنية ويقر قانوناً واحداً ويحول مجموعة أخرى للجان

محمود الطراونة

عمان– بدأت اليوم أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والتي كانت قد صدرت الإرادة الملكية بعقدها، من أجل إقرار 13 مشروع قانون، ورد قانون أصول المحاكمات المدنية.

وقرر المجلس خلال انعقاده اليوم إحالة قانوني الضمان الاجتماعي والأمن السيبراني للجنة القانونية، كما قرر إحالة قانون المواصفات والمقاييس إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

فيما أحال المجلس قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية إلى اللجنة الإدارية، ووافق المجلس على إحالة قانون الجامعات إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة، وقانون التعليم العالي إلى لجنة التربية والتعليم.

وأقر قانون الغاء الحرف اليدوية والصناعات.