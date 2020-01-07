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“النواب” يرفض تعيين رئيس الوزراء لممثلي القطاع الخاص بـ”الاستثمار” و”معدل العقبة” ويقرّ “السير”

منذ 42 دقيقة
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: ساهر قدارة)
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- الغد- رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إناطة تعيين ممثلي القطاع الخاص في مجلس الاستثمار برئيس الوزراء.

كما أقر المجلس قانون معدل لقانون الاستثمار لعام 2019 كما جاء من اللجنة المختصة حيث رفض المجلس منح رئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضاء من القطاع الخاص وأعاد اناطتها بمجلس الوزراء.
بدوره، أكد رئيس اللجنة عبد المنعم العودات ان الحكومة لم توفق بتعديلها إناطة تعيين أعضاء ممثلي القطاع الخاص بمجلس الاستثمار برئيس الوزراء منفردا واعادت اناطتها الى مجلس الوزراء.
كما اقر المجلس قانون السير كما جاء من اللجنة باغلبية أعضاء مجلس النواب، ورفض المجلس التعديلات التي أجريت على قانون العقبة الاقتصادية الخاصة والعودة الى القانون الأصلي.

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