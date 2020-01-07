النواب يرفض تفويض وزير الداخلية بصلاحية منح الجنسية

محمود الطراونة

عمان – رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تفويض صلاحيات مجلس الوزراء في إعادة الجنسية لوزير الداخلية، فيما وافق المجلس على تفويض الوزير بالتخلي عن الجنسية من قبل مجلس الوزراء وتفويض الوزير بذلك، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للقانون المعدل لقانون الجنسية لعام 2019.

وخالف النائب صالح العرموطي قرار اللجنة في تفويض صلاحية مجلس الوزراء، مشيرا الى ان التخلي عن الجنسية لا يقل أهمية عن منحها وهي حق سيادي وفقا للمادة 45 من الدستور.

من جهته، قال رئيس اللجنة المشتركة عبد المنعم العودات ان استعادة ومنح الجنسية “لا نقبل ان تسند للوزير لان الامر سيادي تعبر فيه الدولة عن سيادتها من خلال المادة 45 من الدستور واسندت لمجلس الوزراء وانيطت بمجلس الوزراء اما التخلي فهو امر يمكن ان يناط بالوزير، مشيرا إلى انه علينا التفريق بين الحالتين”.

وزير الداخلية قال ان طلب التخلي عن الجنسية يأتي بناء على طلب أبنائنا في الخارج وان الدول تشترط التخلي عن الجنسية اذا ما أراد الحصول على جنسية أخرى وتسهيلا عليهم من خلال الحصول على مستحقاتهم في الضمان الاجتماعي وحقوقهم على نية استعادة الجنسية الأردنية وفيه تسهيل على الأردنيين ولا يوجد اردني يتخلي عن الجنسية الأردنية.

وأيد النائب عبد الكريم الدغمي حديث وزير الداخلية في التسهيل على الأردنيين في الخارج، مشددا على عدم الموافقة على تفويض الصلاحية لوزير الداخلية .

ووافق المجلس بالأغلبية على قرار اللجنة وإقرار القانون كما جاء من اللجنة.

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