النواب يرفع 20 توصية بشأن الشباب للحكومة

عمان – رفع مجلس النواب اليوم الاثنين توصيات جلسة الشباب إلى الحكومة والتي تركزت على سبل النهوض بالواقع الشبابي وتمكينهم في العمل السياسي وصناعة القرار والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وكان المجلس عقد جلسة غير رسمية الخميس الماضي برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وبمشاركة عدد من شابات وشباب المملكة، وحضور عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والشؤون السياسية والبرلمانية والثقافة والشباب.

وجاءت هذه الجلسة، بحسب الطراونة، للتأكيد على أهمية النهوض بالشباب ورفدهم بالأدوات الناجعة كافة لتمكينهم في بناء أردن المستقبل انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.

وتضمنت التوصيات الـ 20 التي أقرها المشاركون، تخفيض الرسوم الجامعية، ورفع رواتب المعلمين، وتعديل قانون الأحزاب بما يتيح للشباب دورا اكبر، فضلا عن تخفيض سن المرشح من 30 إلى 25 عاما، وإيجاد نوافذ تمويلية لمشاريع ريادة الأعمال بالمحافظات، وتعديل تشريعات لدعم المشاريع الصغيرة، والمواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، وتفعيل دور المراكز الشبابية، وتعميم فكرة تدريس مادتي “الخدمة المجتمعية” و”التربية الوطنية” بالجامعات الأردنية، وإيجاد مجالس للطلبة في الجامعات التي لا تتوفر فيها، وتطوير العملية التربوية بكافة عناصرها، والخدمات الإلكترونية، وتوجيه التمويل الأجنبي لغايات الاستثمار والتشغيل، مع إلزام الشركات والمؤسسات توظيف الشباب بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، فضلا عن تبسيط الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بترخيص الشركات غير الربحية، وربط المبادرات الشبابية بالسياسات الحكومية، وإنشاء مراكز مهنية للإناث، وربط المدارس بالجامعات بالتطبيق العلمي. (بترا)